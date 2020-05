Le aperture in Inghilterra - Klopp vuole solo Werner. Deeney torna ad allenarsi

vedi letture

Jurgen Klopp consideraTimo Werner come obiettivo numero uno del Liverpool per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione, ma i Reds non sembrano disposti a pagare la clausola di 60 milioni. Ne parlano molti giornali inglesi oggi in edicola, insieme alla notizia del ritorno agli allenamenti di Troy Deeney, dopo l'iniziale rifiuto e la comprensibile paura. Poi un addio che sembra certo, quello di David Luiz all'Arsenal: il brasiliano ha il contratto in scadenza a giugno (e non nel 2021 come si credeva) e non rinnoverà.