Le aperture in Inghilterra - La rivolta dei calciatori; Il City punisce Walker

Di seguito la rassegna stampa inglese di oggi lunedì 6 aprile 2020:

Mirror

"Revolt"

E' rivolta dei calciatori in Premier League! Tutti i giocatori si uniscono per protestare contro le proposte disgustose di tagli agli stipendi che temono possano beneficiare i ricchi proprietari e non gli staff e le altre componenti. Intanto, la Premier e il Governo parlano di una possibile ripartenza del campionato a giugno.

Sun Sport

"Pay'n dismay"

Anche l'apertura del Sun è dedicata alla 'guerra' sul taglio degli stipendi. I calciatori non ci stanno e sono divisi sul possibile taglio.

Daily Mail

"Players revolt"

Il giornale dedica anche in questo caso l'apertura alla situazione relativa alla Premier League. "La rivolta dei giocatori". Le stelle chiedono ai club di dimostrare di aver bisogno di imporre una riduzione del 30% dei loro stipendi.

Daily Express

"United we stand"

Uniti stiamo in piedi, scrive l'Express, riferendosi sempre alla battaglia tra giocatori e club per il taglio degli stipendi. I capitani guidano la rivolta contro i club e la Premier.

Star

"The good..the bad...and the Ugly"

Il titolo del Daily Star ha a che fare con l'Italia. "Il buono, il brutto e il cattivo", con riferimento a uno dei celebri western di Sergio Leone. In primo piano il buono, ovvero il presidente del City che vuole fornire supporto ai membri dello staff, in termini economici; il brutto, ovvero ovvero Kyle Walker del City che è in un bel casino (accusato di organizzare dei festini in quarantena) e il cattivo, ovvero la Premier League con la sua battaglia per il taglio degli stipendi ai calciatori.