Le aperture in Inghilterra - La stampa attacca il "COVIDIOT" Moise Kean. Premier, ok Governo

Le aperture di oggi in Inghilterra:

Daily Mail: "COVIDIOT, Kean multato di 100.000 sterline. Everton furioso"

The Guardian: "Kean riceve un'ammenda dall'Everton dopo aver organizzato una festa a casa"

Daily Mirror: "Il party è finito per Moise..."

Almeno tre, tra i principali tabloid d'Oltremanica, dedicano la loro apertura odierna alla bravata di Moise Kean , giovane ex attaccante della Juventus che ha violato la quarantena per organizzare un party mandando su tutte le furie l'Everton e ricevendo subito un'ammenda da oltre 100.000 euro. Titoli e giochi di parole questa mattina si sprecano, ma il più forte è sicuramente quello del Daily Mail: "COVIDIOT".

Daily Star: "Premier In: il calcio programma il suo ritorno"

The Times: "Calcio avvertito: deve tornare e risollevare l'umore della gente"

Pur menzionando anch'essi la brutta vicenda Kean, Daily Star e The Times concentrano invece la loro prima pagina sul possibile ritorno della Premier League. A spingere per la ripresa del calcio, adesso, è infatti lo stesso Governo inglese, che ha già avvertito la federazione con l'obiettivo di far ripartire presto il campionato anche per risollevare l'umore dei cittadini in questa fase critica dovuta al Coronavirus.