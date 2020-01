© foto di Imago/Image Sport

Sergio Aguero nella storia della Premier League. L'attaccante argentino, con i tre gol realizzati nel 6-1 con cui il Manchester City ha demolito l'Aston Villa in trasferta, diventa in un solo colpo il miglior marcatore straniero della storia della Premier e il calciatore con più triplette. Superati rispettivamente i record di due mostri sacri come Thierry Henry e Alan Shearer: 177 e 12 sono i numeri del Kun, una Leggenda che ovviamente si prende tutte le prime pagine dei quotidiani inglesi oggi in edicola.

Di seguito le aperture