© foto di Giacomo Iacobellis

Il Liverpool espugna Wolverhampton, ottiene la sua ventiduesima vittoria in 23 gare di Premier e blinda ulteriormente il primato in classifica a +16 sul Manchester City. "Semplicemente inarrestabile" secondo The Times, mentre The Sun celebra il decimo gol stagionale (e anche il gol partita ieri sera) di Roberto Firmino con un simpatico titolo: "I Firmidabili". Se non trova spazio il futuro di Christian Eriksen, grande obiettivo dell'Inter in rotta col Tottenham, lo trova ampiamente invece quello di Ole-Gunnar Solskjaer: il Daily Star oggi parla chiaro e invita il tecnico norvegese a risolvere quanto prima il trend negativo di risultati e le difficoltà dei Red Devils per scacciare l'incubo esonero.

Le aperture di oggi in Inghilterra:

The Times: "Liverpool semplicemente inarrestabile"

Daily Star: "Risolvilo, Ole"

The Sun: "I Firmidabili"