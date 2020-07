Le aperture in Inghilterra - Liverpool re d'Inghilterra, Pogba 'imbarazzante'

vedi letture

Su tutte le prime pagine di oggi, giovedì 23 luglio 2020, si parla della spettacolare vittoria del Liverpool nei confronti del Chelsea, per 5-3. In gol Keita, Alexander-Arnold e Wijnaldum nel primo tempo, prima del 3-1 di Giroud. Poi Firmino ha aperto le danze nella ripresa, i Blues hanno accorciato con Abraham e Pulisic ma Oxlade-Chamberlain all'84' ha chiuso i conti. Il Chelsea non ha ancora la certezza della qualificazione in Champions e si giocherà tutto all'ultima giornata. In corsa anche Leicester e Manchester United che si affronteranno al King Power Stadium. Intanto grande festa a Liverpool con la consegna della Premier League, momento atteso 30 anni. Sul Telegraph spazio all'errore di Pogba, definito 'imbarazzante' (fallo di mano che ha regalato il rigore agli ospiti e quindi il gol del vantaggio), nell'1-1 contro il West Ham.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Guardian: "Hands up for fireworks"

The Independent: "Kings of England"

Daily Telegraph: "Top-four race on a knife edge as Firmino breaks Anfield duck"