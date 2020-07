Le aperture in Inghilterra - Lo United a caccia del punto Champions. Scintille Klopp-Lampard

Di seguito le aperture in Inghilterra di oggi, sabato 25 luglio:

Daily Express Sport

Fai questo punto

Parole di Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ai suoi ragazzi alla vigilia del match contro il Leicester che può regalare ai Red Devils il ritorno in Champions League. Basterà un punto contro le foxes per poter festeggiare. E a festeggiare sarà anche lo stesso tecnico Solskjaer che vanta un premio da un milione di dollare in caso di qualificazione.

Lampard deve ancora imparare tante cose

Jurgen Klopp e Franck Lampard si sono beccati a lungo nel corso dell'ultimo Liverpool-Chelsea, con il tecnico reds che dalla panchina ha rimproverato al rivale di dover ancora imparare tanto come allenatore. Uno scontro destinato a non finire qua.

Star Sport

Premier League: l'ultimo giorno

Si appresta alla conclusione la Premier Leagua, che domani alle 17.00 vedrà tutte le squadre in campo per l'ultima giornata di campionato. Tanti i verdetti ancora da assegnare, sia in zona europea che per quanto riguarda le retrocessioni. Ed il Manchester United si appresta a tornare in Champions League.

Klopp e Lampard: scontro

Anche qui spazio al diverbio tra i due tecnici di Liverpool e Chelsea. Tanto da imparare per Lampard, che rimprovera al collega di essere troppo arrogante. Screzi di campo, che potrebbero avere strascichi.