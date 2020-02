vedi letture

Le aperture in Inghilterra - Lo United stende il Chelsea. Il City non si arrende alla squalifica

Di seguito la rassegna stampa inglese di oggi martedì 18 febbraio 2020:

THE GUARDIAN

"Il Man City non si arrende alla squalifica"

Continua a tenere banco la questione Manchester City, con tifosi e società blues che sono molto contrariati alla decisione della UEFA di squalifica il club per due anni dalle competizioni europee. Da Abu Dhabi è pronta una battaglia contro la UEFA.

THE TIMES

"Maguire e il VAR stendono il Chelsea"

"Questo non è più calcio", cantavano i tifosi del Chelsea ieri sera a Stamford Bridge. La polemica era contro il VAR e le chiamate arbitrali di ieri sera, con ben tre consulti alla tecnologia, di cui due, secondo il quotidiano, completamente sbagliati contro il Chelsea. Il risultato finale recita 2 a 0 per lo United, con reti di Martial e Maguire.

MIRROR

"Lo United spera in un posto Champions"

La vittoria di ieri sera a Stamford Bridge porta lo United a soli tre punti dalla zona Champions League, con l'ultimo posto disponibile occupato proprio dal Chelsea. Ed ora i Red Devils riprendono a sperare in un posto nella massima competizione europea.