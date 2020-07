Le aperture in Inghilterra - Mariano positivo, paura City. Zaha contro il razzismo

"City fear as Real striker gets Covid", titola quest'oggi l'inserto sportivo del Daily Express. Mariano Díaz, centravanti del Real Madrid, è risultato positivo al Coronavirus. Il giocatore dei blancos, prossimi avversari in Champions League del Manchester City, è stato prontamente messo in isolamento e sta bene. In taglio alto, sempre sul Daily Express, si legge: "Gazza's crazy world". Un viaggio nel folle mondo di Gascoigne, uno dei personaggi più controversi del panorama calcistico inglese. Wilfried Zaha, intanto, si scaglia contro il razzismo: "Non mi piegherò ai messaggi di odio".

Daily Express - City fear as Real striker gets Covid

Mirror - "How can a kid of 12 have such hate?"

Star Sport - Pep real fear