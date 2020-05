Le aperture in Inghilterra - Mariappa incredulo per la positività. Aurier infrange ancora le regole

vedi letture

Di seguito la rassegna stampa inglese di oggi giovedì 21 maggio 2020:

Daily Express

"Ritorno a scuola"

Apertura con le immagini del Liverpool che torna ad allenarsi sotto la guida del tecnico Jurgen Klopp dopo 68 giorni. I reds, divisi in piccoli gruppi, hanno ripreso ieri gli allenamenti collettivi. Il tecnico ha così commentato: "E' stato un po' come il primo giorno di scuola. Per me è stato 46 anni fa, ma deve essere stato proprio così".

"Perché a me?"

Spazio anche per Adrian Mariappa, difensore del Watford, trovato ieri positivo al Coronavirus. Si è dichiarato shockato per questa positività, non spiegandosi come sia stato possibile contrarre il virus senza aver lasciato il proprio appartamento.

Metro Sport

"Lo shock di Adrian al test per il Covid"

Anche qui titolo per Adrian Mariappa, risultato positivo al test per il coronavirus così come altri due membri dello staff del Watford. "E' stata un'enorme sorpresa per me, non so come posso aver contratto il virus. Non ho mai lasciato l'appartamento se non per piccole passeggiate con i miei figli", le parole del difensore.

"Aurier si difende dalle critiche"

Il difensore del Tottenham Serge Aurier si difende dalle critiche piovutegli addosso nelle ultime ore per essersi fatto fotografare mentre si faceva tagliare i capelli: "Sia io che il mio barbiere siamo negativi al test, quindi chiudiamo questa questione".

Star Sport

"Non ho idea di come ho preso il virus"

Parole di Adrian Mariappa, sorpreso per l'esito del test al coronavirus. "Ho uno stile di vita tranquillo, di certo non ho fatto festini", le dichiarazioni del difensore.

"Aurier infrange le regole, un'altra volta"

Serge Aurier ha postato una sua foto mentre si faceva tagliare i capelli, senza mascherina e senza guanti, infrangendo le regole per la terza volta in questi due mesi di lockdown. Tante le polemiche su di lui, con il Tottenham che non è assolutamente contento del suo atteggiamento.