Le aperture in Inghilterra - Messi-City, fissato l'incontro. Il Covid colpisce la Premier

Le aperture inglesi di oggi, 28 agosto 2020.

Mirror

"Free Lion"

Il riferimento del titolo scelto dal Mirror è a Harry Maguire: Gareth Southgate, tecnico dell'Inghilterra, terrà uno slot libero per il difensore dello United, che dopo i guai in Grecia è riuscito ad ottenere un nuovo processo.

Daily Star

"Sick as a Pog"

Qui il gioco di parole è con "sick as a pig", piuttosto comune in Inghilterra e utilizzato per indicare forte irritazione rispetto ad una situazione spiacevole. Anche Pogba positivo al Covid, che sta generando parecchio caos in Premier League.

Times

"Messi ha detto a Guardiola che avrebbe lasciato"

Questa l'indiscrezione offerta dal quotidiano. Il City sembra essere il club in pole per il fuoriclasse argentino: gli inglesi avrebbero infatti in programma la prossima settimana un incontro con i rappresentanti del giocatore.

The Guardian

"Il Covid colpisce la Premier"

Anche per il Guardian il tema centrale è l'aumento considerevole di nuovi contagi fatti registrare in Premier: Pogba e quattro giocatori del Chelsea sono in isolamento dopo essere risultati positivi al tampone.