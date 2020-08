Le aperture in Inghilterra - "Neymar tiene in vita il PSG". Man Utd, pagare o niente Sancho

Le aperture inglesi di oggi, giovedì 13 agosto:

The Telegraph

"Pazzesca rimonta Psg"

Anche sul quotidiano inglese trova spazio l'incredibile match di ieri sera tra Atalanta e Paris Saint Germain, con i parigini autori di una pazzesca rimonta nei minuti finali di partita, quando tutto sembrava perso.

Daily Mail

"Alzare l'offerta o addio Sancho"

Il Manchester United aveva in pugno Jadon Sancho già da prima del lockdown, ma ora i contatti si sono raffreddati ed il Borussia Dortmund ha svelato di non avere ricevuto offerte ufficiali. Inoltre i Red Devils avrebbero offerto all'attaccante un contratto più basso di quello che attualmente ha in atto con i tedeschi: non il miglior modo per portare a termine la trattativa. Sono attesi rilanci.

The Times

"Neymar tiene vivo il Psg"

L'asso brasiliano ieri ha offerto una grandissima prestazione, ispirando le due reti che hanno permesso ai parigini di ribaltare un'Atalanta che non ha demeritato al cospetto di una rosa con un valore economico molto più elevato.