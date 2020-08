Le aperture in Inghilterra - Niente spese pazze per il Liverpool. Oggi il Community Shield

vedi letture

Di seguito le aperture dei quotidiani inglesi di oggi, sabato 29 agosto 2020:

Daily Express Sport

"Lo farò a modo mio"

Titolo dedicato al Community Shield che andrà in scena oggi tra Liverpool ed Arsenal, con calcio d'inizio alle 17.30 italiane. Jurgen Klopp ha ripetuto che il Liverpool non cambierà la sua strategia durante le finestre di mercato, proseguendo con la filosofia reds ed evitando di fare a gara con chi spende cifre folli ad ogni sessione. Solo 11.75 milioni di sterline spese dal Liverpool, nell'estate del record di spesa del Chelsea. Per l'Arsenal invece momento delicato dovuto al licenziamento di 55 dipendenti del club.

Star Sport

"Klopp zittisce il mercato"

Jurgen Klopp si è mostrato abbastanza infastidito dalle continue richieste di maggiori sforzi economici del club, sollevati dalla stampa inglese, e ieri in conferenza stampa ha ribadito come il Liverpool non cambierà la sua politica in fase di mercato, ricordando come non serva spendere cifre immense per raggiungere i risultati.

"Al servizio di Silva"

Thiago Silva ha firmato un contratto di una sola stagione con il Chelsea per aiutare e guidare i giovani compagni, vicini ad avere la metà dei suoi anni. Una grande sfida per il difensore brasiliano, che non ha mai disputato la Premier League ed ha voluto mettersi in gioco ancora una volta, portando la sua grande esperienza internazionale.