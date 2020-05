Le aperture in Inghilterra - Oggi si discute la ripresa della Premier. Ma i club sono preoccupati

La notizia del terzo giocatore del Brighton trovato positivo al coronavirus occupa grande spazio sulle prime pagine dei quotidiani inglesi oggi in edicola. L'amministratore delegato del club, Paul Barber, ha confermato che il calciatore (di cui per il momento non si conosce l'identità) è stato subito sottoposto a regime di isolamento per i prossimi 14 giorni. Una notizia che arriva proprio alla vigilia dell'incontro tra le società - in programma oggi - per discutere le proposte di un potenziale riavvio della Premier League. E proprio sul riavvio si scatenano le polemiche: secondo il Daily Mail, i grandi club starebbero cercando di influenzare in modo non propriamente etico i propri giocatori per convincerli a riprendere la stagione. Ci sarebbero stati incontri segreti nelle ultime settimane con i senatori delle varie squadre, a cui sarebbero stati offerti nuovi contratti.