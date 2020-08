Le aperture in Inghilterra - Ozil si sfoga. Troppe partite, Southgate è preoccupato

"La gente ha tentato di distruggermi per 2 anni". Un vero e proprio "Hate Mob", come titola Star Sport, quello che ha subito Mesut Ozil, che ieri ha parlato a The Athletic delle tante critiche ricevute negli ultimi tempi, ma giura fedeltà all'Arsenal: "Voglio arrivare alla scadenza del contratto", ha detto il trequartista tedesco. Sulle prime pagine inglesi spazio anche per le polemiche per un calendario troppo congestionato, nonostante ieri la Federazione abbia deciso di diminuire le partite delle due Coppe Nazionali. Preoccupato soprattutto Gareth Southgate, che teme ripercussioni sull'Europeo.