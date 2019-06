Le aperture in Inghilterra - Pausa per Guardiola? I dubbi del Chelsea

© foto di Imago/Image Sport

Non arrivano buone notizie per la Juventus dalle prime pagine dei quotidiani sportivi inglesi. Il Sun scrive che il Chelsea starebbe cercando di convincere Maurizio Sarri a restare, visto che le alternative non convincono (anche se Mirror e Daily Star sostengono che ci siano già contatti avanzati con Frank Lampard). Ma anche le voci legate all'arrivo di Pep Guardiola non troverebbero sbocco alcuno, in quanto il manager catalano avrebbe già deciso cosa fare del proprio futuro: un altro anno al Manchester City, poi una pausa di riflessione. L'ultima stagione, si legge sul Daily Star, sarebbe stata troppo stressante per un allenatore che "non si ferma mai e investe molte energie emotive nel proprio lavoro". Spazio anche al calcio femminile e alla vittoria record delle ragazze americane sulla Thailandia e al nuovo hobby di Salah, la pesca.