Le aperture in Inghilterra - Pep contro i troppi impegni. Chelsea-Cavani

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono tre i temi maggiormente affrontati sulle prime pagine dei quotidiani inglesi in edicola. Hanno destato molto clamore le parole di Pep Guardiola a proposito degli infortuni di Harry Kane e Marcus Rashford, che fanno tremare l'Inghilterra e Gareth Southgate a pochi mesi dall'inizio dei campionati Europei: il manager del Manchester City ha detto che i problemi fisici sono inevitabili perché il calendario è troppo fitto, ci sono troppi impegni. Sulle colonne del Sun c'è invece un'esclusiva sul futuro della panchina del Manchester United: Ole Gunnar Solskjaer potrebbe mantenere il posto anche in caso di mancata qualificazione alle prossime coppe europee. Infine, spazio immancabile per il mercato: Frank Lampard ieri ha praticamente ammesso l'interesse del suo Chelsea per Edinson Cavani, in uscita dal Paris Saint-Germain. Sull'ex Napoli ci sono anche l'Atletico Madrid e i Red Devils.