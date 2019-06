Le aperture in Inghilterra - Pickford eroe ai rigori, leonesse ruggiscono

© foto di Giacomo Iacobellis

Terzo posto in Nations League per i Three Lions, vittoria all'esordio al Mondiale contro la Scozia per le Leonesse. È stata una sicuramente una bella domenica per il calcio inglese, con Jordan Pickford grande protagonista nella lotteria dei rigori di Svizzera-Inghilterra. Il portiere dell'Everton ha infatti prima realizzato in maniera impeccabile un penalty e poi detto no a Drmic sempre dagli undici metri regalando la vittoria e l'ultimo posto sul podio alla Nazionale di Southgate. Queste, nel dettaglio, le principali aperture in merito dei giornali di oggi:

Daily Express - "'Non ho mai sbagliato'. Pickford compie un doppio dovere"

Independent - "Le leonesse iniziano con un ruggito"

Daily Telegraph - "Pickford di nuovo eroe dei rigori"