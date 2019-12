Le aperture in Inghilterra - Pochettino, idea City. Pogba via a gennaio?

L'indiscrezione è di quelle tumultuose, ma avrebbe un suo fondamento. Perché il Sun apre le sue pagine di sport con l'idea che il Manchester City possa volare su Mauricio Pochettino al termine della stagione, in caso Josep Guardiola lasciasse la panchina degli Skyblues. La pressione sta montando a Manchester, soprattutto pensando alla distanza siderale che c'è fra i Citizens e il Liverpool, sempre più lanciato verso la vittoria della Premier League. Così se Guardiola dovesse prendere un'altra strada a giugno - non così improbabile - sarebbe l'argentino il primo nome per puntare a una rifondazione. "Non è vicino al Real Madrid", spiega il tabloid. Invece il Mirror parla del possibile addio di Pogba a gennaio, con il Manchester United che sarebbe preoccupato per una sua eventuale partenza.

Sun Sport: "Poch watch"

In caso di addio di Guardiola a giugno, il Manchester City vuole affidare la panchina a Pochettino. L'ex Tottenham non è a un passo dal Real Madrid.

Mirror: "Faccio le valigie"

I compagni del Manchester United hanno paura che Paul Pogba possa andare via già nella finestra di gennaio. "Ha quasi certamente giocato la sua ultima partita a Old Trafford", la firma di David McDonnell.

Telegraph: "Playing Pep"

La storia dell'Oxford United che ha sfidato il Manchester City in Carabao Cup.

Guardian: "Una nuova alba"

Al Goodison Park ci saranno due nuovi allenatori in Premier League. Ancelotti e Arteta guarderanno dagli spalti la sfida fra Everton e Arsenal.