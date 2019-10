Le aperture in Inghilterra - Pochettino non molla il Tottenham

Il tecnico del Tottenham, Maurizio Pochettino, è il protagonista indiscusso delle cronache calcistiche inglesi odierne. Dopo i sette gol presi al Bayern, è onnipresente nelle cronache del Tamigi e dintorni. Al punto da comparire nelle prime pagine di numerosi quotidiani.

Sun

"I won't run off like a little child"

A cominciare dall'edizione sportiva del "Sun" che titola a caratteri cubitali con una sua dichiarazione: "Non scapperò come un bimbo".

Star

"I wont' run away"

Titolo simile per un'altra edizione sportiva di un tabloid diffusissimo come lo Star che spiega come Pochettino non solo non voglia andare via ma, addirittura, speri di rimanere per altri cinque anni.

The Daily Telegraph

"Don't let Bayern defeat tear us apart"

Ancora Tottenham, ancora Pochettino, stavolta nell'edizione sportiva del Daily Telegraph. Seppur in un riquadro e non in primo piano, il tecnico degli Spurs chiede ai suoi di evitare di rimanere a pezzi dopo la sconfitta col Bayern.

Daily Express

"Poch won't be running for cover 'Like a kid"

L'allenatore degli Spurs spunta anche nel taglio alto della pagina sportiva del Daily Express. Nuovamente con la dichiarazione di non voler scappare via come un bimbo.