Le aperture in Inghilterra - Pogba ha preso l'aereo: tournée con Lukaku

© foto di Giacomo Iacobellis

Paul Pogba è senza alcun dubbio il tema dominante sulle prime pagine odierne delle testate sportive d'Inghilterra. Il centrocampista francese è partito a sorpresa per la tournée del Manchester United, nonostante il suo futuro sia sospeso ancora tra Juventus e Real Madrid. Negli USA, per il tour estivo dei Red Devils, ci sarà anche l'altro 'ribelle' Romelu Lukaku, che l'Inter aspetta da tempo per regalare a mister Antonio Conte un nuovo centravanti vista la probabile cessione di Icardi.

Queste le principali aperture di oggi in Inghilterra:

Metro: "Futuro incerto per Pogba, Paul è partito per la tournée dello United, ma restano tante domande su dove giocherà nella prossima stagione"

The Sun: "Vorremmo che non foste qui? Pogba e Lukaku, i ribelli dello United in tournée"

Daily Express: "Pogba ha preso l'aereo"