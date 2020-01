Le aperture in Inghilterra - Pogba può partite. Per 150 milioni

Queste le aperture principali dei quotidiani inglesi in edicola il 3 gennaio:

Daily Express

“Pogba può partire...per 150 milioni di sterline”

Daily Star

“Pogba vostro per 150 milioni di sterline”

Metro Sport

“Year we go”

Apertura, con gioco di parole, dedicata all’inizio 2020 del Liverpool in piena continuità con la fine del 2019. I Reds sempre più lanciato verso il titolo. La stessa apertura la troviamo anche per il Daily Star.