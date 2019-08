Se Neymar catalizza l'attenzione di tutti i media spagnoli, in Inghilterra a farla da padrone questa mattina è il rigore sbagliato da Paul Pogba contro il Wolverhampton. Nel monday night del secondo turno di Premier League, il Manchester United non è infatti riuscito ad andare oltre l'1-1 in casa. Decisivo, come si intende bene dai giochi di parole dei tabloid odierni, l'errore dal dischetto dell'ex Juventus, che ha sprecato il pallone del possibile 2-1 dopo le reti di Martial e Ruben Neves.

Mirror: "Sick as a Pog. Rui Patricio para un rigore a Pogba"

Sun: "Poggy in confusione".

Times: "Il miserevole rigore di Pogba"

Daily Express: "Sick as a Pog"