Le aperture in Inghilterra - Rincaro delle gare in pay-per-view: monta la polemica

Le aperture inglesi di oggi, sabato 10 ottobre 2020.

Mirror

"Prem-TV rip off"

In polemica monta la polemica per il piano che prevede un rincaro degli abbonamenti per seguire le gare di Premier League in televisione. Furia contro i "greedy giants", vale a dire i giganti avidi.

Daily Star

"Snatch of the day"

Anche qui l'argomento e i toni utilizzati per fotografarlo sono piuttosto netti: viene addirittura definito uno "shock" il piano per aumentare il prezzo degli incontri in pay-per-view.

Daily Express

"Shameless"

Furia dei tifosi per il tentativo da parte dei club di Premier di recuperare le perdite aumentando sensibilmente - di quindici sterline - il costo delle gare in televisione.