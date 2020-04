Le aperture in Inghilterra - Rooney guida la guerra salariale. Partey verso l'Arsenal

vedi letture

Di seguito le aperture dei quotidiani inglesi di oggi, giovedì 23 aprile:

Daily Mail

"La guerra salariale di Rooney"

Wayne Rooney non ci sta. L'attaccante e assistente manager del Derby County, squadra della Championship, sta guidando i compagni nella "guerra salariale" contro la società, che nei giorni scorsi ha proposto un taglio agli stipendi del 50%. La squadra è invece disposta ad arrivare ad un taglio del 25%. Nel frattempo Phil Neville lascia l'incarico di allenatore della nazionale inglese femminile.

Times

"Neville lascia il prossimo anno"

Phil Neville non sarà più il coach della nazionale femminile inglese a partire da giugno 2021, quando scadrà il suo contratto. Ed in Premier parte la lotta alla pirateria, con una battaglia legale pronta ad iniziare.

Daily Express

"Il manager con il furgone bianco"

Anche qui titolo per Phil Neville che lascia la nazionale femminile, ma la notizia principale riporta David Moyes, tecnico del West Ham che si è offerto volontario per portare mele e pere agli anziani vicini. Taglio laterale per Thomas Partey e l'Arsenal: da giorni le due parti sono in trattativa, ed il centrocampista dell'Atletico Madrid potrebbe essere il primo acquisto dei gunners