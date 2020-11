Le aperture in Inghilterra - Salah positivo al Covid. L'egiziano rischia di saltare l'Atalanta

vedi letture

Le aperture inglesi di oggi, sabato 14 novembre 2020.

Daily Express

"Salah sickener for Kop"

Pessime notizie per il Liverpool: Salah è risultato positivo al Covid in seguito ai test cui è stato sottoposto l'egiziano in Nazionale. Un problema in più per Klopp, che rischia di perderlo anche per la sfida di Champions contro l'Atalanta.

Daily Star

"Oh Mo!"

Anche qui il riferimento, evidente, è a Mohamed Salah. Le "stelle di Klopp" vengono colpite da un nuovo forfait: situazione non semplice da gestire per il tecnico del Liverpool.

The Times

"Salah positivo al Covid dopo un matrimonio"

L'egiziano è positivo al Coronavirus: aveva partecipato al matrimonio del fratello in patria. Jurgen Klopp costretto a rinunciare ad uno dei suoi giocatori chiave per le prossime partite.