Le aperture in Inghilterra - Sanchez tra Inter e Man Utd. Keane contro i tagli

Di seguito la rassegna stampa inglese di oggi sabato 25 aprile 2020:

Sun Sport

"Sanchez Sfortunato"

Né Manchester United né Inter. Il futuro di Alexis Sanchez potrebbe essere lontano da entrambi i club. Secondo il tabloid britannico, l'attaccante ex Udinese, infatti, non sarebbe voluto da nessuno dei due team, con il prospetto offensivo che starebbe per vivere, così, in una sorta di limbo. Il cileno, di proprietà dei Red Devils, ha collezionato in stagione nove presenze e un gol in campionato con l'Inter.

Daily Express

"Sono i tuoi soldi: fanne quello che vuoi"

È polemica, in Inghilterra, sulla mancata riduzione dei salari di parte dei big della Premier League. In particolare di Mesut Ozil, il più pagato tra le fila dell'Arsenal, che prima di rinunciare al 12,5% del suo salario vuole sapere se il club ha davvero difficoltà finanziarie. Il quotidiano britannico, sulla vicenda, intervista Roy Keane che sta dalla parte dei giocatori, definendo i tagli un 'nonsense".

Star Sport

"Slashing the cash"

Basta spese folli. L'amministratore delegato del Manchester United, Ed Woodward, ha spiegato che le spese del passato saranno un lontano ricordo a breve. Chi si aspettava di vedere quota 100 milioni di sterline abbattuta nel prossimo mercato, dovrà ricredersi. E per questo il titolo del giornale, con un gioco di parole inglesi, è "tagliare il contante".

Mirror Sport

"A caccia di affari"

Anche il Mirror analizza, nella propria pagina sportiva, le parole del massimo dirigente dei Red Devils. "Anche lo United sta stringendo la cintura" si legge nella titolazione. Tramonta così l'idea di vedere spese pazze per arrivare ad Harry Kane e Jason Sancho, due dei più forti giocatori inglesi in circolazione.