Le aperture in Inghilterra - Sarri furioso alla vigilia della finale

Stasera, a Baku, andrà in scena la finale tutta inglese di Europa League tra Chelsea e Arsenal. Le prime pagine dei quotidiani sportivi inglesi sono tutte dedicate a questa attesa sfida, ma ancor di più al nervosismo di Sarri, che ieri ha lasciato infuriato l'allenamento dopo una discussione con David Luiz, che aveva precedentemente battibeccato con Higuain. Il tecnico italiano si è tolto il cappello e lo ha preso a calci più volte. Poi c'è spazio anche per le dichiarazioni di Salah e Klopp in vista della finale di Champions League.

Guardian: "Calci alla tensione a Baku. Sarri esce dalla sessione di allenamento del Chelsea alla vigilia della finale.".

Telegraph: "Tuono Blues. Sarri va via mentre il Chelsea si prepara per la grande serata. David Luiz e Higuain ligano in allenamento".

Mirror: "Berretto pazzo. Sarri abbandona l'allenamento dei Blues".

Daily Star: "Sarri kicks-off. Il tecnico furioso dopo il diverbio tra David Luiz e Higuain".

Daily Express: "Sarri kicks-off. Il boss del Chelsea sfoga la rabbia dopo una discussione sul campo d'allenamento".

Daily Mail: "Baku or Bust. L'Arsenal vuole tornare ai fasti passati, mentre il destino di Sarri è in bilico".