Le aperture in Inghilterra - Scialbo 0-0 in Danimarca. De Bruyne MVP della Premier

Uno scialbo pareggio in Danimarca mette in luce le difficoltà offensive dell'Inghilterra. Dopo la sofferta vittoria in Islanda, arriva un pareggio a reti bianche per la Nazionale di Gareth Southgate: le aperture inglesi sottolineano il momento non proprio positivo attraversato soprattutto da Harry Kane e i compagni di reparto. Spazio poi al premio di giocatore dell'anno vinto da Kevin de Bruyne. Il belga è stato premiato dai colleghi ed è il primo calciatore del Manchester City a conquistare l'ambito riconoscimento.