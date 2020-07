Le aperture in Inghilterra - Scintille Klopp-Lampard. Tutto sul futuro di Hodgson al Palace

Sulle aperture inglesi di oggi c'è spazio per il futuro di Roy Hodgson, che sta portando avanti i colloqui con il Crystal Palace. C'è un po' di inquietudine nelle Eagles per la direzione che dovrà intraprendere il club, alla luce soprattutto degli ultimi risultati deludenti. A fine stagione è prevista una riunione molto importante con il chairman Steve Parish, nella quale si pianificherà la prossima stagione. Scintille in panchina tra Klopp e Lampard: come emerge da un video diffuso dopo la sfida tra Liverpool e Chelsea, l'allenatore dei Blues si sarebbe rivolto al collega pronunciando una frase che in italiano potrebbe essere trasposta in questo modo: "Hai vinto un solo titolo e fai il gradasso".

