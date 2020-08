Le aperture in Inghilterra - Solskjaer avvisa De Gea. Il mercato fa sorridere Lampard

Solskjaer avvisa De Gea, Lampard gongola per il mercato. Sono queste le due notizie principali presenti sui quotidiani sportivi inglesi di oggi. Stasera il Manchester United affronterà il Copenhagen nel quarto di finale di Europa League e nella conferenza di ieri il tecnico norvegese ha detto chiaramente di essere in difficoltà nella scelta del portiere titolare (tra De Gea e Romero). E con il probabile ritorno di Dean Henderson, il futuro dello spagnolo sembra essere quanto mai in bilico. In casa Chelsea, invece, è già stata assorbita l'eliminazione dalla Champions e il club pensa a nuovi rinforzi da regalare all'ex centrocampista: dopo Ziyech e Werner, si chiude per Havertz e si puntano Declan Rice e Ben Chilwell.