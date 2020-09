Le aperture in Inghilterra - Thiago-Liverpool e Bale-Tottenham: superstar in Premier

Le aperture inglesi di oggi, venerdì 18 settembre 2020.

Daily Star

"TFI flyday"

Ultime formalità da espletare prima dell'ufficialità di Bale al Tottenham. Gran colpo degli Spurs, che si assicurano in prestito un giocatore del quale avevano terribilmente bisogno, secondo i colleghi inglesi.

Daily Express

"Stanno arrivando"

Grandi manovre in Premier League: Thiago Alcántara, fresco vincitore del Triplete con il Bayern, è ad un passo dalla firma con il Liverpool. Affare da venticinque milioni di sterline. Il Tottenham risponde con l'acquisto di Gareth Bale.

Mirror

"Un buon venerdì"

Vere e proprie superstar in arrivo in Inghilterra: il Liverpool è ad un passo dalla chiusura dell'affare per Thiago, mentre Bale decollerà oggi per apporre la firma che lo legherà al Tottenham.

The Times

"Il colpo di Klopp: Thiago per 20 milioni di sterline"

I campioni in carica rinforzano il centrocampo con l'arrivo dal Bayern di Thiago Alcántara: a breve la chiusura della trattativa con i bavaresi. E i Reds iniziano a ragionare anche su un colpo in attacco.