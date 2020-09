Le aperture in Inghilterra - Tottenham, c'è Bale: l'ultimo tassello per Mou. Dele Alli in uscita?

Oggi alle 09:57

Le aperture inglesi di oggi, giovedì 17 settembre 2020. Daily Mail

"Bale in! Dele out?"

In casa Tottenham è tutto pronto per il grande ritorno: ad un passo la firma di Gareth Bale, che arriverà in prestito dal Real Madrid. Ingaggio diviso a metà tra Spurs e Merengues. L'acquisto del gallese potrebbe mettere alla porta Dele Alli, dato in uscita dai colleghi inglesi. Daily Star

"Il pezzo finale di José"

Anche qui il riferimento, piuttosto evidente, è a Gareth Bale. Una grande operazione del Tottenham, che metterà a disposizione dello Special One il tassello mancante del suo puzzle. Metro

"La terza volta è quella buona"

Il tecnico degli Spurs, José Mourinho, potrà finalmente abbracciare Gareth Bale. L'esterno del Real Madrid si trasferirà a Londra in prestito, per una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai tredici milioni di sterline.

