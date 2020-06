Le aperture in Inghilterra - Un positivo nel Tottenham. Ultimi dettagli prima della ripartenza

C'è attesa in Inghilterra per le ultime decisioni della Premier League in merito alla ripartenza del massimo campionato. In particolare, le aperture odierne parlano del calendario e delle partite che saranno trasmesse in chiaro, ma anche dell'opzione dei "finto pubblico" che i tifosi potranno abilitare durante la visione dei match. Poi spazio alle singole squadre: il Tottenham ha confermato la positività di un suo tesserato, emersa negli ultimi test effettuati tra il 30 maggio e il 2 giugno. Intanto, Troy Deeney è tornato ad allenarsi con il Watford.