Le aperture in Inghilterra - United alle final eight. Sanchez è dell'Inter

vedi letture

"LASK gasp": apre così quest'oggi il Daily Star, in riferimento alla sconfitta degli austriaci contro il Manchester United. Ampio spazio, ovviamente, alla vittoria dei Red Devils sui principali quotidiani sportivi inglesi: la squadra di Solskjaer si aggiudica anche la gara di ritorno in rimonta, grazie alle reti di Lingard e Martial. Intanto Sánchez diventa a tutti gli effetti un giocatore dell'Inter, rinunciando a più della metà dell'ingaggio che percepiva all'Old Trafford. Di seguito il dettaglio dei titoli di tutte le aperture in Inghilterra:

Daily Star - LASK gasp

Daily Express - Sanchez joins Inter

Sport Independent - United walk into last eight