"Pensi di essere un grande ora?". Con queste parole, Raheem Sterling avrebbe attaccato Joe Gomez, nella litigata che ha infuocato ieri il ritiro dell'Inghilterra in vista delle gare contro Montenegro e Kosovo. L'attaccante del Manchester City avrebbe preso al collo il compagno di nazionale, la cui reazione rabbiosa avrebbe poi scatenato una vera e propria faida. Le prime pagine dei quotidiani inglesi, ovviamente, danno grande risalto alla vicenda, con i soliti giochi di parole e l'umorismo che in questi casi non manca mai.

Ecco i titoli in prima pagina:

Daily Express: "Tempesta in Sala tè".

Daily Mail: "L'Inghilterra si divide su Sterling".

Star Sport: "Inizio col graffio".

The Times: "Ho dovuto punire Sterling".

Mirror Sport "We aargh family".

The Daily Telegraph: "Nell'occhio del ciclone".

Sun Sport: "Il graffio del giorno".