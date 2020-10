Le aperture in Portogallo - 100 presenze in Champions per Pepe. Tempo di elezioni al Benfica

Le aperture portoghesi di oggi, lunedì 26 ottobre

A Bola

"Nessuno cancellerà quello che ho fatto per il Benfica"

Lunga intervista del presidente del Benfica Luis Filipe Vieira, al comando dei lusitani dal lontano 2003 e candidato per le prossime elezioni: "Nessuno cancellerà ciò che ho fatto, tra grandi investimenti e molto altro. Non ho mai pensato che il Benfica fosse completamente mio, ma non si può dimenticare ciò che ho fatto per il club".

Record

"Nessuno come Pedro Goncalves"

Due reti in tre occasioni create, questo lo score impressionante di Pedro Goncalves che trascina lo Sporting Lisbona. Nessuno crea e realizza quanto lui, con una precisione da fare invidia ai migliori,

"100 presenze in Champions per Pepe"

L'ex difensore del Real Madrid raggiungerà domani sera le cento presenze in Champions League, e lo farà con la maglia del Porto. Nessuno nella Serie A portoghese è come lui: detiene infatti il record di presenze tra i calciatori che giocano in Portogallo.