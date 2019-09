© foto di Giacomo Iacobellis

Il primo posto in classifica insieme al Benfica e la quinta vittoria consecutiva del Porto (2-0 ieri al Santa Clara), la sesta se contiamo anche quella con lo Young Boys in Europa League. Ma anche la sfida di questa sera dei 'Leoni' dello Sporting CP contro il Famalicão, gara utile per recuperare punti e fiducia in campionato. Sono questi i principali temi delle testate portoghesi di oggi, eccoli nel dettaglio:

O Jogo: "Il Porto ottiene la sesta vittoria consecutiva"

A Bola: "E sono cinque in campionato per il Porto!"

Record: "Test da leoni oggi per lo Sporting CP"