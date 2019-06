Le aperture in Portogallo - Allerta Oranje per i lusitani, CR7 insaziabile

© foto di Giacomo Iacobellis

Anche nelle prime pagine portoghesi c'è spazio oggi per la Nations League. Dopo la sconfitta dell'Inghilterra nella seconda semifinale di ieri, sarà l'Olanda infatti la sfidante del Portogallo nella finale in programma domenica prossima. Se O Jogo dunque mette in guardia la propria Nazionale, A Bola esalta invece ancora una volta l'ennesimo record di Cristiano Ronaldo. Autore di una tripletta nel match con la Svizzera, l'attaccante della Juventus è riuscito ad andare a segno contro ben 148 avversari nell'arco della propria carriera: 38 Paesi e 110 club. Chiosa di Record in ottica mercato: l'ex Udinese e Sampdoria Bruno Fernandes, oggi allo Sporting CP, sembra a un passo dal Tottenham.

O Jogo - "Allerta Oranje"

A Bola "Cristiano Ronaldo a segno con 148 avversari: in gol contro 38 Nazionali e 110 club"

Record - "Bruno Fernandes quasi al Tottenham"