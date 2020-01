© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sport portoghese in lutto per la morte di Paulo Gonçalves, il motociclista di 40 anni che ha perso la vita nella Dakar. La notizia trova ovviamente grande spazio sulle prime pagine dei quotidiani in edicola; oltre alla tragedia, spazio per il mercato: il Tottenham ha chiuso per la stellina Gedson Fernandes, classe 1999 del Benfica, mentre lo Sporting CP punta José Fonte del Lille. Infine, la nuova offensiva del Manchester United per Bruno Fernandes sta facendo vacillare i Leões: l'ex Udinese e Sampdoria è pronto a trasferirsi in Inghilterra, ma il club spera di trattenerlo per il derby contro il Benfica.

