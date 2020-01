© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le aperture portoghesi sono dedicate alla vittoria dello Sporting CP nel posticipo della diciottesima giornata: la squadra di Lisbona batte 1-0 il Maritimo grazie alla rete segnata nel finale da Borja e si porta al terzo posto in classifica, lontanissimo dal Benfica capolista e dal Porto. Continua a tenere banco il caso Bruno Fernandes. Intervistato a fine partita, il tecnico Silas ha dichiarato: "Non posso dirvi se partirà o meno". Seferovic, ex viola in forza al Benfica, è cercato da Tottenham e West Ham.