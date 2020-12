Le aperture in Portogallo - Benfica, allarme Covid. Positivo anche Tiago Pinto

Di seguito le aperture portoghesi di oggi, martedì 29 dicembre:

A Bola

"Luisao in panchina con il permesso di Rui Costa"

Durante il match di Supercoppa, che il Benfica ha perso nei giorni scorsi per due a zero, in panchina non c'era il direttore tecnico delle aquile, Tiago Pinto, che dal prossimo 1 gennaio si trasferirà alla Roma, bensì Luisao, bandiera del Benfica per 15 anni. Diverse le polemiche, smorzate in conferenza stampa dal tecnico Jorge Jesus, che ha spiegato come Tiago Pinto sia positivo al Covid e di conseguenza la presenza in panchina di Luisao sia stata condivisa dal direttore generale Rui Costa.

Record

"Benfica, allarme Covid"

Tante defezioni per la gara di questa sera nelle file del Benfica, che continua a trovare nuove positività. Gli ultimi sono stati Pizzi e Seferovic, dopo Jardel, Goncalo Ramos e Joao Ferreira. Tante positività in vista del match di questa sera con la Portimonense.