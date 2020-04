Le aperture in Portogallo - Benfica e Porto attendono: in dubbio finale di Taça de Portugal

Le aperture di oggi in Portogallo:

A Bola: "Taça de Portugal in dubbio"

Record: "Finale di Taça a rischio"

Aperture piuttosto simili, questa mattina, per A Bola e Record, quotidiani portoghesi che concentrano le loro prime pagine odierne sulla finale della Taça de Portugal. La tanto attesa sfida tra Benfica e Porto è fissata infatti per il prossimo 24 maggio, ma la Federazione calcistica non ne garantisce ancora il regolare svolgimento. Tutto dipenderà dalla pandemia e dall'eventuale ripresa della Primeira Liga, tanto che ad oggi la finale di Coppa potrebbe anche non disputarsi.