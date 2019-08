Le aperture in Portogallo - Benfica e Porto, ora i rinnovi di Jota e Telles

© foto di Dimitri Conti

Tanto, tanto spazio al calciomercato nazionale sulle prime pagine dei quotidiani odierni pubblicati in Portogallo. Ecco i principali temi affrontati, con rispettivi titoli.

A Bola

"Jota non fugge"

Siamo arrivati al termine dell'impasse per la situazione di Jota nel Benfica, che si prepara a rinnovare fino al 2024 con clausola a 88 milioni. Per quanto riguarda il Porto, si legge che l'intenzione dei Dragoes è quella di assicurarsi che Alex Telles rinnovi. La sua permanenza viene considerata prioritaria. Riferimento ad Andrè Silva del Milan come alternativa a Bas Dost per lo Sporting, visto che la punta olandese pare in partenza.

O Jogo

"James fa il tifo per Uribe"

Il colombiano James Rodriguez, intervistato dal giornale lusitano, confida nella qualità di Mateus Uribe, suo connazionale e nuovo arrivato al Do Dragao. "Ho la certezza che al Da Luz (andrà in scena la sentita sfida col Benfica, ndr) farà vedere cose molto buone. Spazio anche al mercato del Benfica, che avanza a grandi passi verso Felipe Morato, giovane difensore di proprietà del San Paolo.

Record

"Jota sicuro"

Il quotidiano parla dell'atteso rinnovo di Jota con il Benfica. Il classe '99 prolungherà con adeguamento salariale a 500mila euro a stagione, e nel suo contratto sarà inserita una clausola che sale dai 30 milioni di quella precedente agli 88 della nuova. Trafiletto dedicato al mercato dello Sporting: oggi Bas Dost, al centro di varie voci di mercato, si presenterà al centro di allenamento di Alcocete, mentre viene confermato l'interesse della Fiorentina per Raphinha.