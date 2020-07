Le aperture in Portogallo - Benfica, il ritorno di Jorge Jesus a un passo

Dopo aver vinto tutto in Brasile sulla panchina del Flamengo, Jorge Jesus è pronto per ritornare in patria, sulla panchina del Benfica che ha già allenato dal 2009 al 2015 conquistando tre campionati portoghesi. I quotidiani lusitani in edicola oggi parlano di un accordo ormai raggiunto e di un annuncio che potrebbe arrivare nel corso della settimana. Due acquisti per lo Sporting CP: in arrivo l'esterno Porro dal Manchester City e il difensore Feddal dal Betis.