Le aperture in Portogallo - Benfica su Cavani ed Everton. Da Costa rassicura Conceiçao

"Vogliamo mantenere la spina dorsale della squadra". Pinto da Costa, presidente del Porto, non ha intenzione di cedere i suoi gioielli e fa felice Sergio Conceiçao, che ha conquistato la doppietta nazionale. Sulla prima pagina di O Jogo, il numero uno dei Dragoes annuncia: "Metterò a disposizione del tecnico un gruppo capace di continuare a vincere". Poi spazio anche ai movimenti in casa Sporting: Feddal è sempre vicino, mentre è fatta per Porro dal Manchester City. A Bola, invece, dà risalto alla conferenza stampa di Jorge Jesus, che è tornato al Benfica e ha spiegato le ragioni della sua scelta. E le Aquile di Lisbona sognano: Everton e Cavani sono gli obiettivi per il mercato.