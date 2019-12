Le aperture in Portogallo - Bruno Lage rinnova, il Porto non si ferma

© foto di Giacomo Iacobellis

Benfica e Porto, sono questi i protagonisti assoluti delle prime pagine sportive di oggi in Portogallo. Se in casa encarnados manca ormai solamente l'ufficialità del rinnovo di mister Bruno Lage (apertura di A Bola), i Dragoes continuano il loro cammino vincente grazie al successo di ieri sera nella Taça da Liga contro il Casa Pia: 3-0 e opportunità importante per chi finora aveva giocato meno (apertura di O Jogo).

Queste le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Bruno Lage rinnova"

O Jogo: "Rotolando in avanti"