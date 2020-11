Le aperture in Portogallo - Brutta battuta d'arresto per il Benfica che perde il primato

vedi letture

Di seguito le aperture portoghesi di oggi, martedì 3 novembre:

A Bola

"Lezione di scacchi"

Doveva essere il match della consacrazione per il Benfica, contro il Tondela penultimo, ma è arrivata una netta sconfitta per 3 a 0. Ed ora il Benfica perde il primato in classifica in favore dello Sporting Lisbona. "Avrei dovuto mettere giocatori più riposati", chiosa il tecnico Jorge Jesus. Un 3 a 0 che non lascia diritto di replica, in una vera e propria lezione tattica.

Record

"L'aquila cade dal piedistallo"

Il Benfica torna sulla terra e perde il primato in classifica dopo la brutta battuta d'arresto rimediata ieri sera contro il Tondela. La peggior sconfitta in campionato negli ultimi 5 anni per il Benfica, che non riesce a mantenere alto l'entusiasmo dopo uno dei migliori avvii della sua storia recente.