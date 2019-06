Le aperture in Portogallo - Buffon-Porto e le richieste per Joao Felix

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una meteora della Juventus occupa la prima pagina di A Bola: è Gabriel Appelt Pires, centrocampista brasiliano del Benfica che è finito in orbita della Nazionale portoghese. Il CT Fernando Santos lo starebbe osservando da circa due anni, quando il ragazzo giocava ancora nel Leganes. Su Record spazio invece alla telenovela legata al futuro di Joao Felix, per il quale il Benfica non si sposta dalla richiesta di 120 milioni di euro. L'Atletico ci sta provando ma l'offerta è troppo bassa. Nel taglio laterale c'è Buffon e la possibilità che diventi l'erede di Casillas al Porto, notizia riportate anche da O' Jogo, che spinge Bruno Fernandes al Manchester United.