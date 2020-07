Le aperture in Portogallo - Caos sulle dimissioni di Lage. Porto, Conceiçao da record

vedi letture

Il terremoto che ha sconvolto il Benfica occupa spazio sulla prima pagina di A Bola. Il club di Lisbona sta trattando la risoluzione del contratto dell'allenatore Bruno Lage, che però non avrebbe rassegnato le dimissioni, come ha sostenuto il presidente Vieira. Anzi, il quotidiano lusitano scrive che il mister avrebbe chiesto di continuare fino al termine della stagione. Un allenatore sugli scudi, per motivi diversi, anche in casa dei rivali del Porto: con il 72,3% di vittorie conquistate, Sergio Conceiçao è il secondo miglior tecnico del secolo, dietro solo a Villas Boas (84,5%) ma davanti a José Mourinho (70,3%). A riportarlo è O Jogo, che parla anche di un sondaggio del Benfica per Emery.